تعليم الوادى الجديد: تدريب مجموعة من معلمات الخارجة الفنية بنات على أعطال وصيانة المعدات

تفقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الوادى الجديد، الأقسام العملية والورش بمدرسة الخارجة الثانوية بنات.

تم الاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات اللازمة والخاصة بالتدريبات العملية للطالبات، والالتزام التام بكافة إجراءات الأمن والسلامة، مشيراً إلى تدريب مجموعة من معلمات الأقسام العملية على صيانة الماكينات وإصلاح الأعطال لإنجاز العمل، وتقديم الدعم للغير ونقل الخبرات بين جميع معلمات المدرسة.

وقال إنه شهد وقائع طابور الصباح بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، يرافقه مدير الإدارة التعليمية بالخارجة، وسط تنفيذ مجموعة من التمرينات الرياضية لطالبات المدرسة، وعرض فقرات الإذاعة الصباحية والتى تضمنت فقرات متميزة من شأنها إثراء عقول طالبات المدرسة مع بداية يوم دراسى جديد.

وأشار عبدالعزيز، إلى استمرار الجولات والمتابعة اليومية بجميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الخمس، وسط تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية، ومتابعة شرح المواد الدراسية ومدى استفادة وتحصيل الطلاب بالمراحل المختلفة.