رئيسة وزراء إيطاليا تعتزم زيارة كييف غدا للقاء زيلينسكي

قال مصدر سياسي، اليوم الأحد، إن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ستسافر إلى كييف غدا الإثنين للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت ميلوني، التي تولت رئاسة الحكومة في أكتوبر، إنها تخطط لزيارة كييف قبل يوم 24 فبراير شباط الموافق للذكرى الأولى لبدء غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ودعمت ميلوني أوكرانيا دعما راسخا على الرغم من خلاف داخل ائتلافها اليميني الحاكم وانقسام الرأي العام بشأن القضية.

وقال رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، زعيم حزب (إيطاليا.. إلى الأمام) المحافظ المشارك في الائتلاف الحاكم، الأسبوع الماضي إنه لم يكن ليسعى إلى الاجتماع مع زيلينسكي لو كان رئيسا للحكومة لأنه يلقي بمسؤولية اندلاع الحرب مع روسيا على عاتق الرئيس الأوكراني.

واختتمت إيطاليا وفرنسا مؤخرا محادثات حول إرسال منظومة دفاع جوي متقدمة إلى كييف في الربيع.