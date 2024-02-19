برنامج الأغذية العالمي: 25 مليون شخص يعانون من الجوع وسوء التغذية بالسوادن

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أعلن برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، معاناة ما لا يقل عن 25 مليون شخص من "ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية" في السودان.

وقال البرنامج في بيان: "الأزمة في السودان ترسل موجات صادمة إلى جميع أنحاء المنطقة، مع نزوح آلاف الأسر وإجبارها على عبور الحدود إلى تشاد وجنوب السودان كل أسبوع".

وذكر أن تأثير الصراع يشمل ثلاثة بلدان هي السودان وجنوب السودان وتشاد، "وقد خلق أكبر أزمة نزوح في العالم"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار إلى أن "كارثة الجوع المدمرة تقترب مع ارتفاع الاحتياجات الغذائية والتغذية في جميع أنحاء الدول الثلاث".

وأضاف: "هناك 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد داخل البلاد، ويعاني حوالي 3.8 مليون طفل سوداني دون سن الخامسة من سوء التغذية، ومعظمهم محاصرون في مناطق القتال الدائر".

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا، مايكل دانفورد، قوله: "الأطفال والنساء الذين يعبرون إلى جنوب السودان أو تشاد يعانون من الجوع ويصلون بلا موارد".

وأردف: "نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تقديم الدعم للعائلات في السودان لتجنب تحول أكبر أزمة نزوح في العالم إلى كارثة جوع".

وأشار إلى أن معدلات الجوع وسوء التغذية الحاد ارتفعت في السودان منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل العام الماضي.

ولفت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يواجه فجوة تمويلية تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة.