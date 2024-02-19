يقام الآن حفل توزيع جوائز بافتا لعام 2024، المُقام داخل قاعة المهرجانات الملكية في لندن، ويقدم حفل توزيع جوائز بافتا لهذا العام، الممثل الإسكتلندي ديفيد تينانت، ويعد هذا أول ظهور تلفزيوني له منذ عودته لسلسلة "Doctor Who" لعام 2023، وظهر في العديد من الأفلام من بينها "Harry Potter and the Globet of Fire".

وذهبت جائزة أفضل ممثل، إلى النجم كيليان مورفي عن دوره بفيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer».

ونافسه على الجائزة كلا من برادلي كوبر عن دوره بفيلم «الموسيقار - Maestro»، وكولمان دومينجو عن دوره بفيلم «رستن - Rustin»، وبول جياماتي عن دوره بفيلم «الباقون - The Holdovers»، وباري كيوجان عن دوره بفيلم «سالتبيرن - Saltburn»، ويوو تيو عن دوره بفيلم «الحيوات الماضية - Past Lives».