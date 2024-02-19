الحوثيون: استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن بصواريخ بحرية

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تبنى الحوثيون في اليمن، مساء اليوم الإثنين، استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن بعمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن السفينتين الأمريكيتين المستهدفتين في خليج عدن هما "سي تشامبيون" و"نافيس فورتونا".

وأشار سريع إلى أن القوات المسلحة (تابعة للحوثيين) نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 عمليات بحرية وجوية.

وفيما يتعلق بالسفينة البريطانية التي أعلن الحوثيون استهدافها في وقت سابق اليوم، قال سريع إن "السفينة البريطانية تم إغراقها بشكل كامل".

وأضاف المتحدث العسكري الحوثي "نؤكد حقنا الكامل في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي دفاعًا عن شعبنا وبلدنا وأمتنا".

وأكد بالقول "عملياتنا في البحرين الأحمر والعربي ستكون متصاعدة ولن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن غزة".

وصعد الحوثيون عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من التحذيرات الدولية من مخاطر الهجمات التي تشنها الجماعة ضد السفن التجارية والنفطية.

وردا على هذه الهجمات قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن هجمات على أهداف للحوثيين.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".