وزير الصحة: رئيس هيئة الإسعاف رئيسا للبعثة الطبية للحج هذا العام

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن البعثة الطبية المصرية للحج شهدت خلال السنوات الماضية إشادات واسعة سواء من الجانب المصري أو السلطات السعودية، لجهودهم المتميزة في خدمة حجيج الرحمن.

جاء ذلك خلال القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج عام (1445- 2024)، اليوم وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأكد الوزير أنه من المقرر أن تضم البعثة 170 عضوا عن طريق الاقتراع، ومن خلال اللجنة المشكلة لهذا الشأن بالوزارة، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط مع تحقيق معايير الشفافية والعدالة في الاختيار، ذاكرا أن البعثة يترأسها هذا العام الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية.