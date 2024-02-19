شيرين عبد الوهاب ترحب بتركي آل الشيخ: نورت بلدك التاني

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة للمستشار تركي آل الشيخ، خلال حفل ليالي سعودية مصرية.

وتحدثت قائلة: "اسمحولي ارحب بشخصية بتكرمنا وبتاخد بالها مننا وبتاخد بالها من الفن المصري، هو المستشار تركي آل الشيخ، وأقوله نورت بلدك التاني مصر".

غنت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مجموعة من أغانيها خلال حفل أولى الليالي المصرية السعودية، على مسرح دار الاوبرا، منها أغنية "عيون القلب"، وأغنية "مشاعر"، وغيرها.

وحرص على الحضور مجموعة من نجوم الفن، وهم: الفنانة منة شلبي، والفنانة مي عز الدين، والفنانة إسعاد يونس، والفنان أحمد زاهر، والفنان آسر ياسين، والإعلامي عمرو أديب، والإعلامية جاسمين طه زكي، والإعلامي أحمد موسى، والفنان صلاح عبدالله والفنانة جومانا مراد، والمخرج رامي إمام، والإعلامي محمد الباز، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والإعلامي مصطفى بكري، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنانة نبيلة عبيد، والفنانة يسرا، والفنان هشام ماجد.

وأجرى أمس المطربون الثلاثة بروفات للحفل، كانت البداية للكينج محمد منير، الذي جلس في منتصف القاعة المقام فيها البروفة بملابس رياضية، وحوله الأوكسترا والمايسترو وليد فايد، فيما نشر فيديو البروفة على مواقع التواصل مصاحبا بأغنية "للي".