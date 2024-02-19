الجيش الروسي يحرر مصنعا لفحم الكوك في أفدييفكا بالكامل

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من مجموعة قوات المركز، طورت هجوما، وسيطرت بالكامل على مصنع لفحم الكوك في اتجاه أفدييفكا، وتم رفع الأعلام الروسية على المباني الإدارية للمصنع".

وقد واصلت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية انسحابها غير المنظم من أفدييفكا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يضرب مناطق العدو المحصنة، ما يلحق أضرارا بالمدفعية والطيران التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وتواصل مجموعة "المركز" عملياتها النشطة.

وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أن الجيش الروسي يجري التطهير النهائي لأفدييفكا من القوات المسلحة الأوكرانية، ولا سيما الوحدات المتمركزة في المصنع المحلي.

ويذكر أن أفدييفكا هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي يدور القتال فيها منذ بداية العملية الخاصة، وكانت القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بانتظام من هذه الضاحية عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية والمناطق الأخرى في دونباس، وتحرير المدينة يُمكّن من نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وتأمينه بشكل كبير من هجمات العدو.

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.