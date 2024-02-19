وزير العدل الفلسطيني: مصر تُسجل بمرافعتها موقفا تاريخيا يُضاف لسجلها الحافل في دعم قضتينا

قال وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد الشلالدة، إن المرافعة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي، استندت إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والعديد من المعاهدات الدولية كاتفاقية لاهاي وجنيف.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري»، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أن المرافعات تناولت مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والاستيطان، ومدينة القدس، والانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين.

وأوضح أن المحكمة تستمع إلى العديد من المرافعات القانونية التي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، منوها إلى أهمية الرأي الاستشاري من المحكمة، الذي يتمتع بقيمة قانونية مهمة ونفس قوة الحكم الصادر من المحكمة، مؤكدا أن إسرائيل ملزمة بتطبيق الرأي الاستشاري الذي سيصدر عن محكمة العدل.

وأكد أن المرافعة المصرية تتناول العديد من القضايا، بما في ذلك حق تقرير المصير والانتهاكات الإسرائيلية، قائلا إن «موقف مصر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية يسجل لها في دعمها للحقوق الفلسطينية، وليس غريبا على موقف مصر الثابت في دعمه اللا محدود لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».