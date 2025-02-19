مدرب زيمبابوي: مجموعتنا مع مصر صعبة بسبب صلاح ومرموش

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أكد الألماني ميخائيل نيس المدير الفني لمنتخب زيمبابوي على صعوبة مجموعته في كأس الإفريقية والتي تضم مصر وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وقال نيس في تصريحات لبرنامج التريند على قناة الأهلي أنه لم يتوقع الوقوع في المجموعة الأصعب ولكنه سيحاول تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال نيس: مجموعتنا في نهائيات كأس الامم الافريقية الأكثر تحديا في دور المجموعات بالبطولة خصوصا انها تضم منتخب مصر أكبر وأقوى منتخب في القارة السمراء وايضا منتخب جنوب إفريقيا المتطور ومنتخب أنجولا فريق مخادع بمستواه ويبدو أنه منتخب قوي ويمتلك لاعبين أصحاب مهارات فردية

وأضاف: منتخب مصر من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة القارية هذا العام بسبب تواجد لاعبين كبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش واعتقد ان مجموعتنا سيتأهل عنها ٣ منتخبات وليس منتخبين.

وشدد نيس على سابق معرفته بحسام حسن مدرب معروف وهو من أبرز المهاجمين التاريخين في افريقيا

منتخب زيمبابوي يمتلك لاعبين جيدين ولن نقلل من احترام المنتخبات الاخرى المتواجدة معنا في المجموعة ، منتخبنا يمتلك لاعبين محترفين في اوروبا وايضا في الدوري الجنوب افريقي بالأخص صن داونز

مصر وجنوب افريقيا أقوياء جدا على صعيد الاندية في المنافسات القارية.. أتوقع ان يحدث ديربي مصري او جنوب افريقي في الادوار الاقصائية المقبلة لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.. واتوقع مواجهات قوية في الدور ربع النهائي للتشامبيونزليج القاري

أتابع مباريات النادي الأهلي كمشجع وسيكون من أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري ابطال افريقيا بنسخته الحالية.