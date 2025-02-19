رئيس وزراء كرواتيا: مصر تلعب دورا هاما في حفظ السلام والاستقرار

أكد رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، أن مصر تلعب دورا هاما في حفظ السلام والاستقرار، مشيدا بالإنجازات الكبرى التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن مصر العديد من المشروعات الهامة منها العاصمة الإدارية والمتحف المصري الكبير.

يأتي ذلك في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال ندوة "البحر الأبيض المتوسط: تراثنا المشترك ومستقبلنا المشترك"، بحضور مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، والعديد من الشخصيات العامة في مكتبة الإسكندرية.

وأشار إلى دور مصر الهام المحوري في العديد المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية، مؤكدا أنها تعد مركزا محوريا للترابط مع منطقة حوض المتوسط.

كما أشاد بمكانة مكتبة الإسكندرية التي تمثل صرحا عالميا ومعرفيا هاما، مضيفا أن مكتبة الإسكندرية تعد من المراكز المميزة للعلوم والحضارة والمعارف ودورها الهام في تعزيز العلوم والمعارف والحوار.

وتطرق إلى الحديث عن أوجه التعاون في مجالات الحفاظ على البينة ومواجهة التغيرات المناخية.

من جانبه أكد مدير مكتبة الإسكندرية أحمد زايد، عمق التعاون بين مصر وكرواتيا، والتي تربط بينها أواصر عديدة وعلاقات ممتدة تشمل مجالات مختلفة، موضحا دور مكتبة الإسكندرية التي تعد صرحا للعلوم والمعارف في مصر والعالم .

من جانبه أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد عمق علاقات التعاون بين مصر وكرواتيا والتي ترجع إلي تاريخ طويل، موضحا مكانة مدينة الإسكندرية ومكانتها الاقتصادية والتجارية الهامة.

وأشار إلى أن الإسكندرية مركزا حضارياً وفكريا هاما يمتلك تاريخ عريق وتمثل مركزا للترابط بين أوروبا وإفريقيا .