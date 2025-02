صلاح يتخطى سواريز وينفرد برقم قياسي في ليفربول

انفرد محمد صلاح، نجم ليفربول، برقم قياسي مع الريدز بعد الهدف الذي سجله في شباك أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 29 من عرضية جوتا التي أسكنها صلاح أعلى الشباك معلنة عن الهدف الأول للريدز.

ووفقا لموقع «سكواكا» المتخصص في إحصاءات كرة القدم، محمد صلاح هو أول لاعب في ليفربول يسجل 15 هدفا خارج الديار «ملعب آنفيلد» في موسم بالبريميرليج، محطما رقم لويس سواريز القياسي بتسجيله 14 هدفا في موسم 2013-2014".

ويتصدر محمد صلاح سباق الهدافين في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفا بفارق 5 أهداف عن الوصيف إيرلينج هالاند صاحب الـ19 هدفا.

Mohamed Salah is the first Liverpool player to score 15 away goals in a Premier League season, breaking Luis Suárez's record of 14 in 2013/14.



Another game, another record. 😀 pic.twitter.com/vhGzMRkcCU