محافظ الإسماعيلية يسلم 10 عقود عمل لأبناء القنطرة غرب من ذوي الهمم

سلم اللواءأكرم جلال محافظ الإسماعيلية، 10 عقود عمل لشباب وفتيات من أبناء مركز ومدينة القنطرة غرب من ذوي الهمم؛ للعمل ببعض الشركات الخاصة بمجالات الملابس الجاهزة في المنطقة الحرة.

وأكد "جلال"، أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى لتوفير فرص عمل مناسبة ولائقة لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، موضحًا أن تسليم هذه العقود يعد رسالة قوية لذوي الهمم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأنهم قادرون على العطاء والإنتاج، كما يعكس حرص القطاع الخاص على المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية مما يعزز الشراكة المجتمعية.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تضم المنطقة الصناعية الأولى والثانية بمركز ومدينة الإسماعيلية، المنطقة الصناعية بمركز ومدينة القنطرة شرق، المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يتيح العديد من فرص عمل لشباب المحافظة، مضيفًا أن الإسماعيلية جاذبة للاستثمار وهناك العديد من الخطط يجرى مناقشتها لتوسيع حجم الاستثمارات والشراكات بهدف إيجاد مزايا تنافسية لأبناء الإسماعيلية.

ونوه بحرص الدولة والقيادة السياسية على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وإطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل بالإسماعيلية لمساعدة الشباب وخريجي التعليم الفني وتدريبهم على متطلبات سوق العمل والآليات الفنية والتكنولوجية الحديثة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الدعوة لجميع الشباب المُشاركة بمبادرة التدريب من أجل التشغيل، من خلال التقديم بمديرية العمل وهي الجهة المنوط بها استقبال الطلبات وتوجيهها أو من خلال التواصل مع مديريات الإسكان والتضامن والتربية والتعليم لتوجيههم للمكان المناسب.

من جهته أكد حسن رداد، مدير مديرية العمل، توفير عدد من مبادرات التدريب اللازم لكل أبناء المحافظة وذوي الهمم على المهن والحرف، من خلال وحداتها المتنقلة ومراكز التدريب التابعة للمديرية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بدعم جميع أبناء المحافظة بالتدريب الجيد وتأهيله ليصبح قادرًا على مواجهة سوق العمل ومتطلباته.