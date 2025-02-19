محكمة أمريكية تأمر باحتجاز الزعيمة المتحولة جنسيا لـ«الزيزيين» بعد جرائم قتل

أمرت محكمة ولاية ماريلاند الأمريكية اليوم الثلاثاء باحتجاز مدونة متحولة جنسيا تعرف باسم " زيز " واسمها القانونى جاك لاسوتا وتقود جماعة شبيهة بالطائفة مرتبطة بست جرائم قتل دون كفالة.



وتم القبض على المدونة المتحولة زيز واسمها الأصلي جاك لاسوتا قبل إقدامها على التحول الجنسي وهى من بيركلي، بولاية كاليفورنيا، أول أمس الأحد مع ميشيل زاجكو من ميديا بولاية نسلفانيا، ودانييل بلانك من ساكرامنتو، بولاية كاليفورنيا.



ويواجه الثلاثة اتهامات تشمل التعدي على ممتلكات الغير، وعرقلة وإعاقة سير العدالة، وحيازة مسدس في مركبة.

وتم ربط جماعة الزيزيين بمقتل عنصر حرس الحدود الأمريكي ديفيد مالاند بالقرب من الحدود الكندية في يناير وبخمس جرائم قتل أخرى في ثلاث ولايات.

وأمر القاضي الذي ينظر القضية باحتجاز المدونة المتحولة زيز واسمها الأصلى جاك اسوتا بدون كفالة، مشيراً إلى مخاوف بشأن احتمال هروبها وخطورتها على السلامة العامة.

وقال ممثلو الادعاء إن المتحولة "يبدو أنها زعيمة جماعة " الزيزيين " وهى جماعة متطرفة تُعرف باسمها المتحولة زيز" والتي ارتبطت باسمها جرائم قتل.