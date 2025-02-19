الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع الغذائية تجاوز 25% منذ تعويم الجنيه

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن «هناك انخفاضا تجاوز الـ 25% في أسعار غالبية السلع الغذائية، وذلك منذ النصف الأول من فبراير 2024 قيل تعويم الجنيه وحتى الآن».

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» أن سعر طن الدقيق انخفض من 24 ألف جنيه إلى 15.6 ألف جنيه، في حين تراجع سعر طن زيت الصويا من 8200 جنيه إلى 5900 جنيه، كما انخفض سعر زجاجة الزيت اللتر للمستهلك من أكثر من 100 جنيه إلى ما بين 50 حتى60 جنيها.

وشدد أن «الانخفاضات في المتوسط تجاوزت 25%»، لافتا إلى تراجع سعر طن زيت العباد من 97 ألف جنيه إلى 62 ألف جنيه.

من جانبها، علقت الإعلامية لميس الحديدي قائلة: «أنا كمواطن لم أشعر بهذه الانخفاضات، أو ربما كانت الانخفاضات طفيفة جدًا وغير ملموسة بصراحة، لأن القوة الشرائية ضعيفة، والناس لم تعد قادرة على الشراء بالكميات مثل الأول»، حسب قولها.

ورد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، مؤكدًا أن «انخفاض القوة الشرائية لا جدال فيه»، قائلا: «الدولار كان يساوي 10 جنيهات وأصبح الآن يساوي 50 جنيها، فهل الـ 5 أضعاف زيادة في السعر زادت في الدخول لأ، الدخول لم تُضرب في 5 أضعاف وبالتالي القوة الشرائية لازم تقل».