اليابان تتبرع بمليون دولار للمساعدة على إقامة مشروعات تنموية في ناميبيا

أعلن السفير الياباني لدى ناميبيا، هايديكي هارادا، عن تبرع الحكومة اليابانية بما يعادل مليون دولار للمساعدة على إقامة مشروعات تنموية في 4 مناطق بشمال ناميبيا.

وأوضح السفير الياباني أنه سيتم تقديم هذا التبرع إلى مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومكتب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة الذين يعتزمان إقامة مشروعات في مناطق أوموساتي وأوشانا وكانين وزامبيزي.

وقال إن هذه المشروعات تتضمن مشروعا بين الحكومة الناميبية وصندوق اليونيسيف بالتعاون مع الحكومة اليابانية لمساعدة الأمهات والأطفال الذين أضيروا بشدة من جراء الآثار السلبية للجفاف والفيضانات.

وأضاف أن مساعدة صندوق اليونيسيف المهتم برعاية الطفولة والأمومة ستسهم في خفض الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء، لافتا إلى أن حكومة اليابان تشعر بضرورة الاستمرار في تقديم المساعدة العاجلة لتلبية الاحتياجات الصحية للأشخاص الأكثر تعرضا للخطر في ناميبيا.

من جانبه، أعرب وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في ناميبيا الدكتور كالومبي شانجولا عن امتنان بلاده للتبرع الذي قدمته اليابان، مشيرا إلى أن حكومة اليابان تدعم العديد من مشروعات التنمية في ناميبيا، وتعهد بدعم عملية تنفيذ المشروعات التي تبرعت اليابان لدعمها.