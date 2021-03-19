ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه كان من المقرر إلغاء بث مقابلة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان مع المذيعة العالمية أوبرا وينفري، التي آثارت الجدل بكشف الكثير من أسرار البلاط الملكي في 7 مارس الماضي، وذلك في حال مات الأمير فيليب زوج الملكية البريطانية إليزابيث وجد الأمير هاري.

وخضع دوق إدنبرة الأمير فيليب، 99 عامًا، لأطول فترة مكوث في المستشفى في الفترة التي سبقت المقابلة، حيث كان يكافح عدوى مرضية وتطلب جراحة لمشكلة قلبية كامنة.

وتواجد الأمير في المستشفى في يوم 16 فبراير، وخضع لعملية جراحية في 3 مارس، قبل أن يعود إلى منزله في 16 من الشهر نفسه.

لكن المذيعة التلفزيونية الأمريكية جايل كينج، قالت إن دوق هاري ودوقة ساسكس ميجان، لم يكن لديهما نية للسماح بنشر المقابلة على الملأ في حالة وفاة الأمير فيليب.

وأضافت جايل البالغة من العمر 66 عامًا، أن الزوجين توصلا إلى اتفاق للتأكد من أن صحة الأمير فيليب جيدة وفي طليعة أخبار المملكة.

في برنامجها الإذاعي المسمى جايل كينغ إن ذا هاوس، قالت جايل: "حسنًا كما تعلمون لقد أجرا الزوجان تلك المقابلة مع أوبرا قبل أن يذهب الأمير فيليب إلى المستشفى ولو كان حدث له شيء لا سمح الله لما كانت المقابلة ستبث في هذا الوقت بالذات".

وأدلت جيل بهذا التعليق بعدما وصف أحد المتصلين ببرنامجها مقابلة الزوحين هاروي وميجان أفراد العائلة الملكية السابقين، بالتوقيت السيئ.

وكشفت جايل أيضًا أنها كانت على اتصال بميجان وهاري، مضيفة أنه قيل لها أن محادثات هاري مع والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام لم تسر على ما يرام، معبرة: "الكلمة التي تلقيتها هي أن تلك المحادثات لم تكن مثمرة لكنهم سعداء لأنهم بدأوا محادثة على الأقل".

يذكر أن الأمير هاري ابن الأميرة الراحلة إليزابيث، فجر مفاجأة صادمة عندما قال إنه يخشى أن تلقى زوجته ميجان نفس مصير والدته، مضيفا أن أبيه الأسمر تشارلز ولي العهد، وأخيه الأمير ويليام يعيشان مقيدان داخل حدود القصر الملكي ولا يستطيعان التحكم أو التخلص من ذلك، وهو ما أثار ضجة كبيرة داخل المملكة.

وما زاد الطين بلة، هو تعبير ميجان عن "ألمها" خلال المقابلة، بعد أن حرم المسؤولون "آرتشي" من لقب أمير، واتهمت قصر باكينجهام بالإخفاق في حمايته، بعدم الموافقة على توفير أمن له على مدار اليوم.

فيما وصف هاري، المحادثة التي أجرتها الشخصية الملكية معه بشأن لون بشرة أبنه بـ"الغريبة"، قائلا إنها أصابته بـ"الصدمة"، لكنه رفض الكشف عما قيل في المحادثة، وقال: "لن أفصح عن هذه المحادثة أبدا".