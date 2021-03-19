روسيا ترفع أسعار الفائدة على خلاف التوقعات

أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة رفع أسعار الفائدة الرئيسية على خلاف التوقعات مشيرا إلى أن معدل التضخم ارتفع بأكثر من التوقعات، كما أن الطلب المحلي يتعافي بأسرع من التوقعات.



وقرر مجلس مديري البنك المعني بإدارة سياساته النقدية زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5ر4%، في حين كان المحللون يتوقعون استمرار سعر الفائدة عند مستوى 25ر4%.



وذكر البنك المركزي أن توقعات التضخم بالنسبة للمستهلكين والشركات تواصل ارتفاعها ، مع تحول ميزان المخاطر نحو اتجاهات تعزز ارتفاع التضخم.



وأضاف البنك أنه يبقي على الباب مفتوحا أمام زيادات جديدة لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.