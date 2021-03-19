ألمانيا تقلد مؤسسي بيونتك أرفع أوسمة استحقاق بعد تطويرهما لقاح ضد كورونا

حصل مؤسسا شركة بيونتك الألمانية للأدوية، أوزليم توريتشي وأوغور شاهين، التي طورتا أحد أول اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفي غضون عام واحد تحول أوزليم توريتشي وأوغور شاهين، لأحد أشهر الشخصيات عالميًا لتطويرهما اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" اوليوم حصل العالمان على أحد أرفع الأوسمة التي تمنحها ألمانيا.

وذكر موقع دويتشه فيله، اليوم الجمعة، أن أوزليم توريشي وأوغور شاهين، حصلا على وسام الاستحقاق "صليب القائد الفارس"، وهو أحد أعلى الأوسمة التي تمنحها الدولة الألمانية، ومنحه لهما الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، في قصر بلفيو، المقر الرئاسي.

وأثنى شتاينماير - في كلمته - على الجهد العلمي للزوجين، مشيرًا إلى أن اكتشافهما للقاح "ينقذ حياة البشر ويؤمن النجاة الاقتصادية والثقافية لمجتمعنا".

من جهتهما، طالبا توريشي وشاهين بالمزيد من الثقة في إمكانية التغلب على الجائحة، وقالت توريشي "الضوء بدأ يكسر الظلام..تم تحقيق الكثير بالفعل بفضل تضافر الجهود الدولية، لكن المهمة ستنتهي عندما يتمكن كل شخص من الحصول على لقاح".

وشدد شاهين، على ضرورة ألا يشعر الألمان بالإحباط بسبب الموجة الثالثة من الجائحة، قائلاً : "قطعنا بالفعل ثلثي الطريق، ويتبقى أمامنا ستة أشهر، وهي تتطلب منا عمل الكثير"، مضيفًا "علينا حشد القوى مجددًا، وعلينا ألا نسمح لأنفسنا بالشعور بالإحباط نتيجة الموجة الثالثة والتي قد تستمر لفترة أطول".