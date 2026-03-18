العراق يبدأ ضخ شحنات من النفط الخام إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي

بدأ العراق اليوم الأربعاء بضخ أولى شحنات النفط العراقي الخام من حقول كركوك الشمالية عبر خط أنابيب إقليم كردستان وصولا الى ميناء جيهان التركي بطاقة 250 ألف برميل يوميا .

وأعلنت شركة نفط الشمال الحكومية في محافظة كركوك في بيان صحفي وزع اليوم أنها باشرت بتشغيل محطة ضخ "سارالو" ، إيذاناً باستئناف عمليات ضخ وتصدير نفط كركوك إلى ميناء جيهان، بطاقة تصديرية أولية تبلغ 250 برميل يومياً، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

وكان وفد فني من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان قد عقد أمس إجتماعا لوضع ترتيبات ملف تصدير النفط من حقول كركوك واستئناف عمليات التصدير من حقول الإقليم عبر الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي عبر إقليم كردستان من أجل تعظيم إيرادات الخزينة العامة ومعالجة الأزمة المالية، ولا سيّما في ظل الظروف الحساسة الراهنة التي تمر بها المنطقة وبما يضمن تأمين الرواتب ومتطلبات العيش الكريم والخدمات العامة.