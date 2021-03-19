السلطات السويسرية: السلالات الجديدة من كورونا أكثر فتكا من الفيروس الأصلي

أعلن ألين بيرسي، المستشار الفدرالي للشئون الداخلية والمسئول عن الصحة في سويسرا، اليوم الجمعة، أن الأبحاث أظهرت أن السلالات الجديدة من فيروس "كوفيد-19"، بما فيها السلالة البريطانية، أكثر فتكا من الفيروس الأصلي.

وقال بيرسي، في إجابة عن سؤال ما إذا كان لدى السلطات السويسرية معلومات تؤكد أن السلالات الجديدة أكثر فتكا: "لقد فكرنا لفترة طويلة وأعلنا أن الخيارات الجديدة أكثر عدوى، لكنها لا تؤدي إلى زيادة معدل الوفيات. والآن لدينا عدد كبير من الدراسات الجيدة المنشورة والتي تظهر خلاف ذلك. تظهر أن مستوى الوفيات يتجاوز 50 بالمئة"، حسبما ذكرت صحيفة (ذا لوكال) الإلكترونية فى نسختها السويسرية اليوم.

وأعلن رئيس القسم الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغي، أمس الخميس، أن السلالة البريطانية من "كوفيد-19" أصبحت البديل السائد للفيروس في الدول الأوروبية.