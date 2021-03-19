 الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام مواطن برصاص جيش الاحتلال شرق نابلس - بوابة الشروق
الجمعة 19 مارس 2021 6:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام مواطن برصاص جيش الاحتلال شرق نابلس

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 6:35 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 6:35 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بحق المواطن عاطف يوسف حنايشة (45 عاما) في قرية بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أثناء مشاركته في المسيرة الأسبوعية السلمية لأهالي القرية ضد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

وحملت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت شهود العيان والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق تفاصيلها توطئة لرفعها إلى الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، وللمنظمات والمجالس الأممية ذات الصلة.

وكان المواطن الفلسطيني حنايشة قد استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية في القرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك