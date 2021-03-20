وزيرة الصحة: استقبال شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني خلال ساعات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه خلال ساعا تتستقبل مصر شحنة جديدة من لقاح شركة «سينوفارم» الصينية، مشيرة إلى خروج الشحنة الماضية من نفس اللقاح من المعامل لبدء تداولها وتطعيم المواطنين بها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أنه سيتم تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظات التي تشهد إقبالًا في تسجيل مواطنيها للحصول على الرجرعة الأولى.

وأوضحت أن مصر تستقبل 5.8 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا في الـ 30 من مارس الجاري، مضيفة أن تلك الشحنة تعد الأولى من ضمن الـ 40 مليون جرعة المتعاقد عليها مع تحالف جافي التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى توافر لقاحات كورونا بجميع المنشآت الصحية بنهاية مايو المقبل، ذاكرة أن الدولة لديها تعاقدات مختلفة مع شركات منتجة للقاحات، بخلاف الكميات المتعاقد عليها مع التحالف الدولي.