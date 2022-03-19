قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده في أوكرانيا أفشلت ما أسماه "مشروع الغرب المعادي لروسيا".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن لافروف، قوله اليوم السبت، إنّ مشاركة الوفد الأوكراني في المفاوضات كانت شكلية في البداية قبل تحسن الأمور، وفق تعبيره.

وذكر أن المطالب الروسية في المفاوضات مع أوكرانيا "ضئيلة"، مشيرًا إلى بلاده لم يكن لديها خيار سوى العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.