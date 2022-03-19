يخاطب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعضاء الكنيست الإسرائيلي غدا الأحد، عبر تطبيق "زووم"، في محادثة قد تشهد مشاركة العشرات من أعضاء الكنيست.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن موقع "والا" الإسرائيلي، قوله اليوم السبت، إن "زيلينسكي يسعى من خلال هذه الكلمة، إلى "حشد الدعم الإسرائيلي والدولي، واستعراض رواية كييف وموقفها من العملية الروسية في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا والتي تتواصل منذ 24 فبراير الماضي".

وسيجرى بث للكلمة في ميدان رابين وسط تل أبيب بناء على طلب تقدم به السفير الأوكراني يفغيني كورنيشوك إلى رئيس بلدية تل أبيب، ومن المتوقع أن يستمع إلى كلمة زيلينسكي عبر الفيديو كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد.

وقال مكتب زعيم المعارضة في إسرائيل إن بنيامين نتنياهو سينضم أيضا إلى الكلمة.

وبحسب موقع قناة "إن. 12" فقد أثارت الموافقة الإسرائيلية على إلقاء زيلينسكي خطابا أمام أعضاء الكنيست، حفيظة موسكو، حيث عقد السفير الروسي في إسرائيل أناتولي فيكتوروف لقاء مع رئيس الكنيست ميكي ليفي، وكان اللقاء "لطيفًا، لكنه متوترا".

وقالت القناة: "صحيح أن السفير الروسي لم يطلب في المقابل خطابا للرئيس الروسي بوتين، لكنه أرسل نوعا من التهديد الضمني الذي يقول بأن التوازن والحياد هو أهم شيء لأي شخص يقوم بدور الوسيط بين الأطراف".

وذكرت القناة: "هذا نوع من التحذير من قبل الروس، بمعنى ألا تذهبوا خطوة أخرى للأمام، حتى لا تفقدوا مكانتكم المحايدة في أعيننا".

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.