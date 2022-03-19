نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك تبادل اتهامات قد بدأ داخل وكالات الاستخبارات والدفاع الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك حسبما نقلت تقارير إعلامية في نبأ عاجل، عن الصحيفة الأمريكية.

واليوم السبت، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده في أوكرانيا أفشلت ما أسماه "مشروع الغرب المعادي لروسيا".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن لافروف، قوله اليوم السبت، إنّ مشاركة الوفد الأوكراني في المفاوضات كانت شكلية في البداية قبل تحسن الأمور، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المطالب الروسية في المفاوضات مع أوكرانيا "ضئيلة"، مشيرًا إلى بلاده لم يكن لديها خيار سوى العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.