أمريكا: سنراقب عن كثب تحركات الصين بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سوف تراقب عن كثب إجراءات الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن تطورات الصراع في أوكرانيا.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قولها إن المكالمة التي أجراها الرئيس جو بايدن مع نظيره الصيني لمدة ساعتين تقريبًا لم تهدئ مخاوف الولايات المتحدة من أن الصين قد تكون على استعداد لتقديم دعم عسكري أو مالي لروسيا.

وأضافت ساكي أن الولايات المتحدة ستراقب تصرفات الرئيس شي جين بينج عن كثب في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه "لدينا هذا القلق، فالرئيس أوضح ما ستكون عليه التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعماً مادياً لروسيا في ظل شنها هجمات ضد المدن والمدنيين الأوكرانيين، وهذا شئ سنراقبه وسيراقبه العالم".