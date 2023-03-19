بشير عبد الفتاح: أردوغان قد يزور القاهرة خلال عيد الفطر أو بعد الانتخابات التركية

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يتوقع بعد زيارة وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو إلى القاهرة، ارتفاع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء، وعودة البعثات الدبلوماسية كاملة بين الدولتين ثم زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة.

وأشار عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أنه قد تكون زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان في عيد الفطر أو ربما بعد الانتخابات التركية في مايو المقبل، قائلا: "أعتقد أن قرار الزيارة اتخذ ولكن يبقى التوقيت وهذا يعود إلى حسابات انتخابية بحتة".

وتابع: «التقارب التركي مع مصر يعود إلى بيئة الانتخابية التركية والمعارضة التركية تعهدت منذ زمن أنهم إذا نجحوا سيعيدون العلاقات مع كافة دول الجوار اللي تسبب أردوغان في توترها وأردوغان يريد أن يسحب البساط من تحت أقدام المعارضة»، مفيدا بأن موعد زيارة أردوغان إلى القاهرة متوقف على دراسته فرصة الانتخابية.