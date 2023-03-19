نقيب المهندسين: 340 مهندسا يتقدمون بطلب لـ سحب الثقة من مجلس النقابة

• النبراوي: النقابة على مدى سنوات طويلة ترفض تدخل الأحزاب بها



قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إنه بعد وضوح رغبة عدد من الزملاء فى المجلس الأعلى للنقابة لرفض تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، تقدم 340 مهندسا بطلب سحب الثقة من مجلس النقابة، وقاموا بكل الإجراءات القانونية السليمة من توقيع على محضر مشترك، وأمام الجهات الإدارية للنقابة لتوثيق العضوية.



وأضاف النبراوي، خلال كلمته فى مؤتمر صحفي، اليوم، أنه مساء أمس طرح فى بعض الأماكن آراء لطرح سحب الثقة من النقيب العام، و"هذا لا أنفيه ولا أمنع أحد عنه طالما أنه سيتم التقدم به بشكل قانوني، لكن للأسف هناك بعض الأيادي الحزبية تتدخل فى الأمر، ونحن نرفض الحزبية فى النقابات المهنية، واؤكد تاريخيا أن النقابة على مدى سنوات طويلة ترفض تدخل الأحزاب فيها".



وأكد الإصرار على تنفيذ قرارات الجمعية كما وردت مهما كان هناك خلاف مع بعض الزملاء فى المجلس ستنفذ القرارات كاملة.