 الأمين العام لحزب الله اللبناني يبحث مع وفد من حماس الوضع في فلسطين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمين العام لحزب الله اللبناني يبحث مع وفد من حماس الوضع في فلسطين

د ب أ
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 10:10 ص

 

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وفدا قياديا من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ صالح العاروري.

وقالت العلاقات الإعلامية بالحزب، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، إنه "تم استعراض آخر المستجدات في فلسطين المحتلة وخصوصا المقاومة البطولية والباسلة في الضفة الغربية والقدس، والأحداث الداخلية في الكيان الإسرائيلي الغاصب".

ووفق البيان، "تم كذلك البحث في التطورات السياسية في المنطقة والمسؤوليات الملقاة على حركات المقاومة ومجمل محور المقاومة في هذه المرحلة التاريخية".

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