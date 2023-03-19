 العراق وأوبك يؤكدان أهمية التزام الدول المنتجة للنفط باتفاق خفض الإنتاج - بوابة الشروق
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العراق وأوبك يؤكدان أهمية التزام الدول المنتجة للنفط باتفاق خفض الإنتاج

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 6:19 م | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 6:19 م

أكد وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الأحد، أهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن عبد الغني استقبل الغيص، حيث تم التأكيد على الدور الكبير الذي تسهم به "أوبك" و"أوبك +" في استقرار الأسواق العالمية، وأهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج وفي تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأعرب عبد الغني عن دعم العراق لأهداف وجهود منظمة "أوبك"، والعمل على تعزيز دورها في استقرار أسواق النفط العالمية.

بدوره، أشاد الغيص بدور العراق في المنظمة والسوق النفطية العالمية باعتباره ثاني منتج بين دول المنظمة، فضلا عن الدور التاريخي للعراق في تأسيس المنظمة في بغداد عام 1960.

يذكر أن اتفاق "أوبك +" يضم دول روسيا، وأذربيجان، والبحرين، وبروناي، وكازاخستان، وماليزيا، والمكسيك، وعُمان، وجنوب السودان، والسودان، بالإضافة إلى دول منظمة أوبك وهي الجزائر، وأنغولا، وغينيا الاستوائية، والجابون، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا.

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