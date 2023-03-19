قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق أغلبية مداخل مدينة نابلس

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شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها وأغلقت عددا من الحواجز في محيط نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز زعترة جنوب نابلس، وبوابة «شافي شمرون»، ونصبت حواجز أخرى شمال غرب المدينة.

وذكرت أن قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في بلدة حوارة وسط إطلاق للرصاص، للبحث عن مطلق نار صوب مستوطنين، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل منفذ العملية التي استهدفت مستوطنين في حوارة بعد مطاردته في البلدة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن «منفذ عملية حوارة تجنب إطلاق النار باتجاه أطفال كانوا داخل مركبة المستوطنين».