يونيون برلين يعود لطريق الانتصارات في الدوري الألماني

صعد فريق يونيون برلين إلى المركز الثالث في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ،بعدما تغلب على آينتراخت فرانكفورت 2 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

واستعاد يونيون برلين مذاق الانتصارات من جديد بعد ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة خلال مبارياته الأربع السابقة بالبوندسليجا.

ورفع يونيون برلين رصيده إلى 48 نقطة ف المركز الثالث متأخرا بفارق خمس نقاط خلف المتصدر بوروسيا دورتموند وأربع نقاط خلف بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

أما آينتراخت فرانكفورت، فقد بات مهددا بفقدان المركز السادس، حيث تجمد رصيده عند 40 نقطة بفارق نقطتين أمام فولفسبورج، الذي تغلب على شتوتجارت 1 / صفر أمس السبت في المرحلة نفسها.

وسجل المهاجم التونسي نبيل الظاهري الهدف الأول ليونيون برلين في الدقيقة 53 ،ثم أضاف كيفن بيهرينس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 75.