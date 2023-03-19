مدافع النصر: هدف رونالدو أعاد الروح في مواجهة أبها

قال علي الحسن مدافع فريق النصر، إن الهدف الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك أبها كان سر عودة الروح للفريق في المباراة.

وكان النصر متأخرا بهدف، ليسجل رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 78، ومن ثم سجل زميله تاليسكا هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة 84 ليفوز النصر على أبها 2 /1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات المرحلة 21 من دوري روشن السعودي.

وأضاف الحسن في تصريحات تليفزيونية، أن المباراة كانت صعبة كونها الثانية أمام أبها في غضون 5 أيام بعد الفوز في المباراة الماضية لحساب كأس خادم الحرمين الشريفين، لافتًا إلى أن تكرار الفوز بعد هذا العديد القليل من الأيام يعد أمرًا صعبًا.

وتابع الحسن أن هدف رونالدو بعث الروح في الفريق مرة أخرى وتمكن بعده من تحقيق الفوز الصعب.

وعن الصعوبات التي تواجه النصر في العديد من المباريات على أرضه، قال إن مواجهة المنافسين غير المباشرين تكون أحيانًا أكثر صعوبة نظرًا بأنهم يقدمون أقصى ما لديهم في المباراة لاسيما من الناحية الدفاعية.

ورفع النصر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المتصدر الاتحاد، وتجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.