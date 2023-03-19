نتنياهو يلمح لمسئولية إسرائيل عن اغتيال قائد في الجهاد الإسلامي بسوريا

ذكرت قناة عبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد ألمح إلى مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن اغتيال القائد في حركة «الجهاد الإسلامي»، علي رمزي الأسود، صباح اليوم في ريف دمشق.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، نقلت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن «إسرائيل تصل إلى الإرهابيين، ومهندسي الإرهابيين في كل مكان وأينما كانوا»، على حد قوله.

وذكر أن «القوات الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة من أجل تصفية الحسابات مع الإرهابيين، وإحباط البُنى التحتية للإرهاب، وأن الجيش الإسرائيلي قد قضى مؤخرا على العشرات منهم، كما تم القبض على كثيرين منهم».

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اغتيال أحد قادتها في سوريا، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الحادثة.

ونعت سرايا القدس، في بيان مقتضب، القيادي فيها علي رمزي الأسود، من ساحة سوريا قضى في ريف دمشق، جراء عملية اغتيال «جبانة» بالرصاص.

وقال البيان إن عملية الاغتيال «تحمل بصمات العدو الإسرائيلي»، من دون أن يورد المزيد من التفاصيل.