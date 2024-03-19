فتح: نسعى لإنشاء حكومة تكنوقراط لاستقطاب الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن السلطة الوطنية الفلسطينية في طروحاتها وتوجهاتها هي النموذج الصدامي المضاد للاحتلال الإسرائيلي في برامجه الساعية لتفريغ فلسطين من سكانها وتهجيرهم خارج فلسطين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية تسعى لإنشاء حكومة تكنوقراط، لأن مبرر وجودها هو استقطاع الدعم الدولي من أجل إعادة الإعمار في غزة.

ونوه أن إعادة الإعمار في غزة التحدي المقبل الذي يكون على طاولة الحكومة القادمة، موضحًا أن طريق الحكومة الجديدة هو المضي قدمًا في برنامج البناء والتعمير والإصلاح.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية تشرف على برنامج الصمود بإبقاء الناس في وطنها وفتح إمكانيات الحياة والتطور أمام الأفراد والمجتمع، مشيرًا إلى أن هذا يجعل من السلطة الوطنية الطرف النقيض للاحتلال.