الإمارات وألمانيا تبحثان جهود إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة بشكل عاجل وآمن

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً، من فرانك فالتر شتاينماير رئيس المانيا، بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والتي تخدم رؤاهما ومصالحهما المتبادلة، في إطار الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الدولتين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام): "بحث الجانبان أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها الجهود المبذولة لضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى قطاع غزة بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق".

وتناول الجانبان في هذا السياق الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لحشد الدعم لإنجاح مبادرة الممر البحري "أمالثيا" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأهمية تعزيز المبادرة التي تعد جزءاً رئيساً من الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جميع الطرق المُتاحة جواً وبراً وبحراً.

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركاء والدول الصديقة من أجل تخفيف معاناة سكان القطاع وتعزيز الدعم الإنساني لهم.

وشدد على ضرورة التحرك الدولي الجاد والفاعل لحماية المدنيين في القطاع وإنهاء معاناتهم بجانب تكثيف العمل على دفع مسار السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشاركت ألمانيا والإمارات إلى جانب مصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في عمليات انزال جوي لمساعدات لسكان قطاع غزة.

وحتى الآن، قامت دولة الإمارات بإيصال 21 ألف طن من الإمدادات العاجلة، والتي تشمل المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية، والتي تم إرسالها عبر 216 رحلة جوية و10 عمليات إسقاط جوي و964 شاحنة وسفينتين.

كما استقبلت الإمارات دفعات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في البلاد. كما يوجد مستشفى ميداني إماراتي في غزة.