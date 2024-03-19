أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين مع الأزهر الشريف إلى محافظتي (السويس- بورسعيد)، يوم الجمعة القادمة (12 رمضان 1445هـ)، الموافق (22/3/2024م).

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تضم كل قافلة (عشرة علماء) ، ليتحدثوا جميعًا حول موضوع: (رمضان شهر الانتصارات).

وفي سياق آخر، انطلقت اليوم بكل المساجد حملة النظافة الموسعة من الأوقاف، لتعبئة بيوت الله خلال شهر رمضان الكريم، وضمن جهود وزارة الأوقاف في رعاية بيوت الله عز وجل.