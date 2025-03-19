وكيل تعليم الغربية يتابع سير الامتحان التدريبي لطلاب الإعدادية لنظام «البوكليت»

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، سير الامتحان التدريبي لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، البالغ عددهم 93240 طالبًا، والذي يعقد على مدار خمسة أيام في المواد الخمس الأساسية لتدريب الطلاب على النظام الجديد في الامتحان، والذي يعمم على جميع مدارس الجمهورية.

ويأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن، حيث شملت المتابعة مدرسة العنانية الإعدادية بنات، ومدرسة هابي بيبي الخاصة، ومدرسة الشبان المسلمين الخاصة، ومدرسة الألفي الخاصة التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

كما تفقد وكيل الوزارة، بجانب متابعة امتحان البوكليت للشهادة الإعدادية، انتظام الدراسة بالمدارس، حيث زار عددًا من فصول المدارس.

فيما تابع سير العملية التعليمية، مثنيًا على حسن سير العملية التعليمية، وانتظام وانضباط العمل بالمدارس والتعلم النشط القائم على التفاعل بين الطلاب والمعلم، والحضور، ومتابعة التقييمات الأسبوعية والواجبات ومتابعة تسجيل الإلكتروني للغياب، كما تفقد حسن معامل الكمبيوتر والمكتبة وحجرات الانشطة المختلفة وانضباط الإشراف بجميع الصفوف داخل المدارس.

وأكد وكيل الوزارة، خلال المتابعة، ضرورة خلق جو من التنافس بين الطلاب من خلال المسابقات والبرامج المختلفة واستثمار قدرات الطلاب، وصقل مواهبهم واكتشافها وربط المدرسة بالبيئة المحيطة لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.