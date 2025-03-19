 البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 102 مليون دولار لباكستان - بوابة الشروق
الأربعاء 19 مارس 2025 12:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 102 مليون دولار لباكستان

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 مارس 2025 - 12:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 مارس 2025 - 12:06 م

وافق مجلس إدارة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تمويل بقيمة 102 مليون دولار لـ "مشروع التمويل المتناهي الصغر المرن والميسر"، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الحصول على الإقراض المتناهي الصغر ودعم قدرة القطاع المتناهي الصغر والمقترضين منه على الصمود، ولا سيما في مواجهة الصدمات المتعلقة بالمناخ.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية اليوم الأربعاء عن ناجي بن حسين، المدير الإقليمي للبنك الدولي في باكستان، قوله في بيان له: "يُعتبر التمويل متناهي الصغر أداة أساسية لدعم سبل عيش الفئات السكانية الضعيفة في باكستان".

وأضاف أن المشروع من شأنه أن يساعد في تعزيز قدرة القطاع المتناهي الصغر على الصمود، ولا سيما في مواجهة المخاطر المتزايدة المتعلقة بالتغير المناخي، وهو ما من شأنه أن يضمن استمرار القطاع في تقديم الخدمات المالية الأساسية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ولا سيما في المناطق الريفية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك