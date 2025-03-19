البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 102 مليون دولار لباكستان

وافق مجلس إدارة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تمويل بقيمة 102 مليون دولار لـ "مشروع التمويل المتناهي الصغر المرن والميسر"، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الحصول على الإقراض المتناهي الصغر ودعم قدرة القطاع المتناهي الصغر والمقترضين منه على الصمود، ولا سيما في مواجهة الصدمات المتعلقة بالمناخ.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية اليوم الأربعاء عن ناجي بن حسين، المدير الإقليمي للبنك الدولي في باكستان، قوله في بيان له: "يُعتبر التمويل متناهي الصغر أداة أساسية لدعم سبل عيش الفئات السكانية الضعيفة في باكستان".

وأضاف أن المشروع من شأنه أن يساعد في تعزيز قدرة القطاع المتناهي الصغر على الصمود، ولا سيما في مواجهة المخاطر المتزايدة المتعلقة بالتغير المناخي، وهو ما من شأنه أن يضمن استمرار القطاع في تقديم الخدمات المالية الأساسية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ولا سيما في المناطق الريفية.