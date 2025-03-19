أبو الغيط يدين محاولة استهداف موكب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، اليوم الأربعاء، عن إدانته للاعتداء الإرهابي السافر الذي حاول استهداف موكب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من قبل هجوم شنته حركة "الشباب" الإرهابية في العاصمة مقديشو.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي بأن أبو الغيط أعرب عن استنكاره وادانته الشديدين للهجوم الارهابي، مؤكدا على دعم الجامعة العربية الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الإرهاب وجميع أشكال التطرف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام دعا إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله.

وتعرض موكب الرئيس الصومالي لانفجار لغم أرضي لحظة مروره في تقاطع عيل جابتا بالقرب من القصر الرئاسي في حي حمر ججب وسط العاصمة مقديشو.

يأتي هذا التفجير في وقت كان شيخ محمود متوجها إلى الجبهات القتالية في أقاليم شبيلى الوسطى والسفلى وهيران لاستشراف ومتابعة العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش بالتعاون مع سكان المحليين ضد مقاتلي حركة الشباب الصومالية الإرهابية الذين شنوا هجوما موسعا على تلك الأقاليم.