وزير البترول يناقش البنود التعاقدية لاستئجار وحدة التغييز العائمة Energos Power

زار كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، العاصمة الألمانية برلين؛ لمناقشة البنود التعاقدية لاستئجار وحدة التغييز العائمة Energos Power التابعة لشركة نيوفورتس الأمريكية والقائمة حالياً في ميناء Mukran على بحر البلطيق بألمانيا، وذلك بعد قرار وزير الاقتصاد والطاقة والشئون المناخية الألماني، روبيرت هابك، بإنهاء عقد إيجارها وفتح باب المجال لتأجير الوحدة لطرف ثالث، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول لضمان إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والسوق المحلي من الغاز الطبيعي واستكمالاً للمباحثات مع وزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية لاستغلال طاقات التغيير الفائضة لدى الجانب الألماني.

جدير بالذكر أنه بنهاية الشهر الماضي عقد اجتماع بالقاهرة بين مسئولي شركة إيجاس والرئيـس التنفيذي لشركة Gasfin Development ممثلاً عن الشركة ومفوضاً من قبل وزير الاقتصاد والطاقة والشئون المناخية الألماني للتفاوض بشأن تأجير وحدة التغييز العائمة (Energos Power).

يأتي ذلك في إطار تفعيل بنود إعلاني النوايا اللذين تم توقيعهما في نوفمبر 2022 بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ووزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانية للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر.