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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمعظم مناطق قطاع غزة مع فجر اليوم الثاني من استئناف الحرب على قطاع غزة مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وتركزت الغارات على جنوب قطاع غزة وعلى مدينة غزة. ووصل شهيدان إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس إلى جانب ثلاث إصابات جرّاء قصف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقصفت طائرة بدون طيار إسرائيلية مراكب صيد في ميناء الصيادين غربي خان يونس جنوب القطاع بقنابل حارقة.

ووصل المشفى الكويتي شهيدة وعدد من الإصابات جراء استهداف من قبل الطائرات المروحية لخيمة نازحين مقابل نادي الوكالة شارع عابدين على بحر غرب خانيونس جنوبي القطاع.

كما استشهد فلسطينيان في استهداف خيمة لعائلة غنام مقابل أطباء بلا حدود في مواصي رفح. واستشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء قصف في المنطقة الصناعية برفح جنوب القطاع.

وارتقى أربعة شهداء وأصيب آخرون فيما كان هناك مفقودون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن 440 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 650 في اليوم الأول من استئناف الحرب.