نقابة الموسيقيين تقرر منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر.

وفي بيان رسمي صادر عن نقابة الموسيقيين، أعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن مجلس إدارة النقابة قد قرر منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر.

وأكد الدكتور محمد عبد الله أن هذا القرار جاء بعد مناقشات مستفيضة داخل المجلس، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى للحفاظ على معايير وضوابط الغناء في مصر، وتعمل على تنظيم الساحة الفنية.

وجاء في نص المذكرة المقدمة إلى النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة: "بناءً على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي في موضوع الشكوى المقدمة ضدها، نحيطكم علمًا بأن مجلس الإدارة، المنعقد بجلسة 2025/3/16، قد قرر عدم منح تصريح بالغناء للسيدة هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية."

وفي التفاصيل، ورد في المذكرة: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه بتاريخ 2024/12/22، وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين - المعروف بـ خالد التهامي - ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ 2025/1/5، صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق، وفي 2025/1/20 تم إرسال طلب للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة، حيث تحدد موعد جلسة التحقيق يوم الاثنين 2025/1/27، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وفي 2025/1/27، اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة، إلا أن المشكو في حقها لم تحضر، فتم تأجيل التحقيق إلى الاثنين 2025 /2/10لإتاحة فرصة أخرى لحضورها، ومع ذلك، لم تحضر المشكو في حقها جلسة 2025/2/10، وبناءً على ذلك، صدر قرار لجنة التحقيقات بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، وتم اعتماد نتيجة التحقيقات بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2025/3/16."

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية قد اتخذت قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية، في إطار جهودها لتنظيم الوسط الفني وضمان التزام المطربين بالقوانين والضوابط المهنية.