تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لفرقة الإنشاد الدينى وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس ٢٠ مارس على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية والمدائح النبوية الشهيرة إلى جانب عدد من الأناشيد التراثية أداء أشرف زيدان، حاتم زايد، طه حسين، فارس عبد العال، أحمد بكر، محمد نشأت، أحمد نافع وإعداد وتحفيظ مصطفى النجدى.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والإبتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.