بدأت الحلقة السادسة من مسلسل «القاهرة كابول»، بدخول «طارق» لكابول، فيما تحاول «منال» التعرف على عريسها «أحمد»، بينما يجلس «علي» على القهوة ويأتي إليه «أسامة» بائع الكتب المتطرف، ويحاول أن يتحدث معه حول صديقه الملحد، ولكن «علي» يرفض الحديث.

ويذهب «حسن» لشقيقته «خيرات» وزوجها «عبدالستار» والدي «رمزي» وتشتكي له من زوجها وأنه لا يحدثها، وتلومه على ما وصل إليه «رمزي» وأنه لم يمنعه، ويطمئنها «حسن» على «رمزي» ويخبرها أنه اتصل بـ«منال».

ويزور «عادل» والدي «رمزي» ليطمئن عليهما ويعرف بطريقة غير مباشرة إذا كان اتصل بهم «رمزي» أم لا، بينما يقابل «طارق» «رمزي» بعد عناء ومشقة في رحلة طويلة، والذي يكشف له في أخر الجلسة أنه أصبح الخليفة.

ويذهب «علي» لمقابلة «عم حسن» ويسئله عن حكم قتل المرتد، ولكن «عم حسن» يخبره أن أمر القتل ليس بهين، وأنه لا يوجد من هو أهل لإصدار هذا الحكم، وأنه يجب التحدث مع المرتد ومحاولة إقناعه ليعود للطريق الصحيح.

«القاهرة كابول» من تأليف طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.