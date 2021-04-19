الإحصاء: 1110 محطة منتجة للمياه النقية خلال 2019-2020

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أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) 1110محطات بكمية انتــاج قـدرها 9.8 مليـار م3 عـام 2019/2020.

وأوضح الإحصاء اليوم الإثنين، في النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2019/2020، أن إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 11 مليـار م3 عـام 2019/2020، مقابل 11.1 مليار م3 عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض 0.8%، مرجعا ذلك لبعض سياسات الترشيد بتشغيل المحطات بمالايخل بمستوى الخدمة ،وتقليل الفاقد في الشبكات.

وأشار إلى أن إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 1580 محطة بكمية انتاج قدرها 1.1مليار م3 عام 2019/2020 .بلغ إجمـالى عدد محطـــــــات المياه النقية المنتجة من مياه البحــار ( التحليـــة) 52 محطة بكميـــة إنتـاج قدرهـــا 0.1مليار م3 عــــام 2019/2020 .

وبين أن متوسط نصيب الفرد من الميـاه النقيـة المنتجة 110.1م3 عام 2019/2020 مقابـل 113م3 عــام 2018/2019، مشيرا إلى أن نسبة الفاقــد مــن الميـاه 28.4%عـام 2019/2020 مقابـل 28.7% عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض 1.1%.

ولفت إلى أن نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 98.5%، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناه السويس 95.8%.

وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 97.1% بينما بلغت 96% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناه السويس، والصرف الصحى.

وأضاف أن إجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج 455 محطة عام 2019/2020مقابل 446 محطة عام 2018/2019 بنسبة زيادة 2%.

وبلغ اجمالى كمية الصـرف المعالــج 5.13 مليار م3 عام 2019/2020 مقابل 5.11 مليار م3 عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.4%.