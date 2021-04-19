إجراءات أمنية مشددة بالولايات المتحدة قبيل الحكم في قضية جورج فلويد

رفعت الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حالة تأهبها، قبل صدور حكم محتمل من هيئة محلفين خلال الأسابيع المقبلة في محاكمة الشرطي الأبيض ديريك شوفين، المتهم بقتل جورج فلويد وهو من أصول إفريقية، بعد أن جثا على رقبته لأكثر من 9 دقائق.



يأتي ذلك في حين بدأت هيئة المحلفين، الاثنين، الاستماع إلى المرافعات الختامية لفريقي الادعاء والدفاع في محاكمة شوفين، في قضية كشفت بوضوح الحساسيات العرقية في الولايات المتحدة واعتُبرت اختبارا مهما لمحاسبة الشرطة، وفقا لوكالة رويترز.



ويواجه ديريك شوفين، الذي عمل طوال 19 عاما في قسم شرطة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في حال إدانته بالتهمة الأكثر خطورة، وهي القتل من الدرجة الثانية.



وقد تم تفعيل كامل قسم شرطة العاصمة واشنطن، على أن يعمل أفراده وضباطه وفق مناوبات مدتها 12 ساعة بدءا من يوم الاثنين وحتى إشعار آخر.



وقال هيو كارو، المتحدث باسم إدارة شرطة العاصمة، لشبكة "سي إن إن"، الخميس، إن هذا الإجراء يأتي "تحسبا لأنشطة التعديل الأول المحتملة المتعلقة بنتائج محاكمة ديريك شوفين"، على أن يكون حضور الشرطة "مرئيا في جميع أنحاء المدينة خلال هذا الوقت".