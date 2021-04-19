النمسا: تأجيل توزيع اللقاح الروسي لحين اعتماده أوروبيا واللقاحات المتوفرة تغطي الاحتياجات

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن بلاده لن تستخدم اللقاح الروسي "سبوتنيك - في" قبل اعتماده من وكالة الدواء الأوروبية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بالفعل بشراء مليون جرعة من اللقاح الروسي.

وقال كورتس - في تصريحات اليوم الاثنين - إن الحكومة درست كل الخيارات المتاحة في توزيع اللقاحات، في ضوء تجدد مستوى الإصابات المرتفع، لافتا إلى اقتراح البعض بالاكتفاء باعتماد طارئ لاستخدام اللقاح الروسي داخل النمسا، مثلما فعلت المجر، ولكن تم التوافق على انتظار اعتماد وكالة الدواء الأوروبية.

من جانبه، قال فولفجانج موكشتاين وزير الصحة الجديد أن استخدام اللقاح الروسي سيتم بعد موافقة وكالة الدواء الأوروبية، منوها إلى أن اللقاح الروسي جيد وفعال للغاية ونثق به ولكن من الأفضل انتظار الاعتماد الأوروبي له رغم اعتماده في 50 دولة.

وأضاف موكشتاين أن البلاد تلقت بالفعل كميات وفيرة من لقاح "فايزر – بيونتك" وهو ما يتيح تطعيم جميع الراغبين بحلول الصيف المقبل.