الأهلي يجدد عقد عبد الله عبد السلام 4 مواسم

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد عبد الله عبد السلام، لاعب فريق الكرة الطائرة، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن «عبدالله» وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، دون أن يكون له أي طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادي، مشيدًا بعطائه مع رجال الطائرة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن عبد السلام من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات الكرة الطائرة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين.

وشدد العوضي على أن تجديد عقد عبد الله عبد السلام يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات.